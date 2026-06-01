Lunes 01 de Junio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Departamentales > Iniciativa

Rawson impulsa la recoleccón de neumáticos en el marco del Día del Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el municipio de Rawson realizará una jornada de recolección de neumáticos fuera de uso el próximo 5 de junio en el Complejo La Superiora.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El objetivo es disminuir el impacto negativo que generan estos residuos. (Gentileza)

La Municipalidad de Rawson llevará adelante la “Ruedatón 2026”, una jornada ambiental destinada a la recolección de neumáticos fuera de uso (NFU), con el objetivo de disminuir el impacto negativo que generan estos residuos y promover prácticas responsables en la comunidad.

La actividad se realizará el próximo 5 de junio, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en el horario de 8:30 a 13:00. La propuesta está abierta a todos los vecinos del departamento, quienes podrán acercar neumáticos en desuso para su correcto tratamiento y posterior incorporación a procesos de reciclaje y reutilización.

Desde el municipio destacaron que la acumulación de neumáticos en espacios públicos, terrenos baldíos o canales representa un problema ambiental y sanitario, ya que estos residuos suelen convertirse en focos de contaminación y proliferación de vectores.

Como incentivo, quienes entreguen cuatro o más neumáticos participarán del sorteo de 30 vouchers con un 20% de descuento en servicios de alineación y balanceo. La iniciativa busca reconocer el compromiso ciudadano y fomentar la participación en acciones concretas de cuidado ambiental.

La Ruedatón es impulsada por la Secretaría de Obras y Servicios y se enmarca en las políticas ambientales de la gestión del intendente Carlos Munisaga, orientadas a promover la economía circular, la correcta gestión de residuos y la construcción de una ciudad más sustentable.

La jornada contará además con el acompañamiento de empresas comprometidas con el ambiente como Pehuen Neumáticos, Indram Tecnología Limpia y Eco-Lución, que trabajan en el tratamiento responsable de este tipo de residuos.

Con esta propuesta, Rawson reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente e invita a la comunidad a sumarse para avanzar hacia un departamento más limpio, saludable y sostenible.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD