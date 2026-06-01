La Municipalidad de Rawson llevará adelante la “Ruedatón 2026”, una jornada ambiental destinada a la recolección de neumáticos fuera de uso (NFU), con el objetivo de disminuir el impacto negativo que generan estos residuos y promover prácticas responsables en la comunidad.

La actividad se realizará el próximo 5 de junio, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en el horario de 8:30 a 13:00. La propuesta está abierta a todos los vecinos del departamento, quienes podrán acercar neumáticos en desuso para su correcto tratamiento y posterior incorporación a procesos de reciclaje y reutilización.

Desde el municipio destacaron que la acumulación de neumáticos en espacios públicos, terrenos baldíos o canales representa un problema ambiental y sanitario, ya que estos residuos suelen convertirse en focos de contaminación y proliferación de vectores.

Como incentivo, quienes entreguen cuatro o más neumáticos participarán del sorteo de 30 vouchers con un 20% de descuento en servicios de alineación y balanceo. La iniciativa busca reconocer el compromiso ciudadano y fomentar la participación en acciones concretas de cuidado ambiental.

La Ruedatón es impulsada por la Secretaría de Obras y Servicios y se enmarca en las políticas ambientales de la gestión del intendente Carlos Munisaga, orientadas a promover la economía circular, la correcta gestión de residuos y la construcción de una ciudad más sustentable.

La jornada contará además con el acompañamiento de empresas comprometidas con el ambiente como Pehuen Neumáticos, Indram Tecnología Limpia y Eco-Lución, que trabajan en el tratamiento responsable de este tipo de residuos.

Con esta propuesta, Rawson reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente e invita a la comunidad a sumarse para avanzar hacia un departamento más limpio, saludable y sostenible.