Ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, las autoridades sanitarias de San Juan lanzaron una campaña de concientización dirigida a quienes tengan previsto viajar a alguno de los países anfitriones.

Bajo el lema “Por un Mundial de Fútbol Seguro”, desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de contar con el esquema de vacunación completo contra el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que en los últimos años ha registrado brotes en distintos países.

La recomendación está especialmente orientada a los viajeros que asistirán al evento deportivo, a quienes se les solicita verificar su carnet de vacunación y, en caso de tener dosis pendientes o un esquema incompleto, aplicarse la vacuna antes de emprender el viaje.

Para facilitar el acceso a la inmunización, las autoridades informaron que las personas pueden acercarse al Vacunatorio Central, así como a vacunatorios de hospitales y centros de salud distribuidos en la provincia. También estará disponible el Vacunatorio Móvil.

Además, desde Salud Pública advirtieron que aquellas personas que durante su estadía en el exterior o al regresar presenten síntomas compatibles con sarampión (como fiebre alta y erupciones en la piel) deben consultar de manera inmediata a un médico, con el objetivo de recibir atención oportuna y evitar posibles contagios.

Finalmente, remarcaron que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y proteger no solo a quienes viajan, sino también a la comunidad en general, evitando la reintroducción de virus en el país.