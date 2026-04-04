El Ministerio de Gobierno de San Juan informó este sábado que, a partir de mañana domingo 5 de abril de 2026, se implementará un nuevo esquema de horarios para el funcionamiento del Paso Internacional de Agua Negra.

Según expusieron en un comunicado, la medida responde a una planificación operativa de las autoridades fronterizas que busca optimizar la circulación de vehículos y los controles migratorios y aduaneros en el corredor que une a San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile.

El gobierno provincial destacó que lo nuevos horarios quedaron establecidos de la siguiiente manera: salida de Argentina de 9 a 17 horas e ingreso al país de 9 a 20 horas.

Las autoridades recordaron a los turistas y transportistas la importancia de organizar el recorrido con antelación para evitar demoras y respetar las franjas horarias establecidas.

Esta actualización es clave para quienes planean cruzar la cordillera en el tramo final de la temporada, garantizando un tránsito ordenado y seguro por la Ruta Nacional 150.

Para aquellos que necesiten información en tiempo real sobre el estado del tiempo en la zona de alta montaña o requisitos de documentación, se recomienda visitar el sitio web oficial del corredor: aguanegra.sanjuan.gob.ar.