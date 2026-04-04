Referente del género urbano y fashionista como pocas, La Joaqui volvió a sacudir el avispero en el mundo del espectáculo. La cantante, que suele marcar tendencia con cada paso que da, decidió dejar atrás su característica melena pelirroja, aquella que lució durante su paso por MasterChef Celebrity, para apostar por un regreso triunfal al rubio.

“Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”, escribió la artista en un posteo que compartió con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram. En las imágenes se la ve con el cabello rubio platinado, peinado con raya al medio, capas marcadas y un detalle de hebillas que le dio el toque final a su renovada estética.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente se llenó de elogios. Tini Stoessel le firmó un "¡Qué hermosa mujer!", mientras que su pareja, el cantante Luck Ra, bromeó: “A partir de ahora me gustan las rubias”.

Sin embargo, más allá de los suspiros que arrancó, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el increíble parecido con otra artista nacional. “Pensé que era Ángela Torres”, “Está más Ángela que la propia Ángela” y “Son hermanas ahora”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la red social, alimentando una comparación que ya se había vuelto viral en varios streams.

No es la primera vez que la intérprete de RKT juega con su imagen. A lo largo de su carrera ha pasado por el negro azabache, el naranja vibrante, trenzas africanas y hasta mechas fucsias.

Con este nuevo rubio, La Joaqui demuestra una vez más que no le teme a las tijeras ni a las tinturas, construyendo una identidad visual que, junto a sus tatuajes y outfits, la posicionan como un ícono estético para las nuevas generaciones.