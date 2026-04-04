El otoño invierno 2026 trae un cambio claro en la moda capilar: el pelo largo deja de ser protagonista y da paso a cortes más prácticos, livianos y con mayor movimiento. La tendencia apunta a estilos que combinan comodidad, personalidad y fácil mantenimiento, adaptándose al ritmo cotidiano.

Entre los cortes que dominarán la temporada aparece el french bob, una versión corta a la altura del mentón que aporta un look moderno y elegante, fácil de peinar tanto con ondas como con puntas hacia adentro.

Otra de las opciones más elegidas es el lob o clavi-cut, un largo intermedio entre el mentón y la clavícula que se posiciona como uno de los estilos más versátiles, ideal para quienes buscan un cambio sin resignar demasiado largo.

También gana terreno el bixie, una fusión entre bob y pixie que aporta frescura, volumen y movimiento, especialmente recomendado para cabellos finos o quienes buscan un look moderno sin ir a un corte extremo.

En una línea más descontracturada, el wolf cut suave se consolida como una alternativa con personalidad, con capas marcadas y un efecto despeinado intencional que remite a estilos más rockeros.

Sin embargo, el gran protagonista de la temporada es el bob en todas sus versiones, desde el italiano más voluminoso hasta el japonés de líneas prolijas o el graduado que aporta cuerpo. Todos coinciden en una misma clave: cortes definidos, con movimiento y adaptados al rostro.

La tendencia general apunta a un cambio de paradigma: menos rigidez y más naturalidad. Los expertos coinciden en que el foco está en acompañar la textura del cabello, sumar volumen y apostar a estilos que se vean actuales sin requerir demasiado esfuerzo diario.

Así, el 2026 se perfila como el año en que el pelo se acorta, se libera y gana protagonismo a través de cortes que priorizan la identidad y la practicidad.