En abril de 2026, miles de familias vuelven a consultar si pueden acceder a los vouchers educativos, el programa estatal que busca aliviar el costo de las cuotas en colegios privados con subsidio estatal. El beneficio está dirigido a hogares con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones con al menos 75% de aporte estatal y cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos.

Para saber si corresponde el beneficio, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial con su usuario de Mi Argentina. Allí pueden verificar el estado de la solicitud, que puede figurar como aprobada, en evaluación o rechazada, además de consultar el historial de pagos y datos del grupo familiar.

El proceso de inscripción es completamente digital y gratuito. Primero, el adulto responsable debe estar registrado en Mi Argentina. Luego, debe ingresar al sitio oficial de vouchers educativos, completar sus datos personales, cargar la información de los menores a cargo y responder una encuesta obligatoria antes de finalizar el trámite.

Para completar el formulario, es necesario contar con el DNI y CUIL de los hijos, el nombre y dirección de la institución educativa y tener un CBU actualizado en Anses. También es clave que los datos familiares estén correctamente registrados para evitar rechazos o demoras.

El programa contempla un voucher por cada hijo en edad escolar y es compatible con otras prestaciones del Estado. Además, el beneficio suele cubrir una parte del valor de la cuota mensual, dependiendo del nivel educativo y la subvención de la escuela.

Sin embargo, la continuidad del esquema en 2026 aún genera incertidumbre, ya que depende de definiciones oficiales. Por eso, recomiendan seguir los canales oficiales y revisar periódicamente la plataforma para conocer novedades sobre inscripciones y pagos.

Mientras tanto, el Gobierno recuerda que la inscripción es personal, no requiere intermediarios y debe realizarse únicamente a través de los sitios oficiales, evitando fraudes o gestiones externas.