La Justicia sanjuanina actuó con celeridad y este sábado sentenció a los dos sujetos que protagonizaron un violento raid delictivo que comenzó en Rivadavia y terminó con una persecución de película en inmediaciones del Teatro del Bicentenario. Se trata de Braian Ezequiel Ruarte y Mario Alejandro Pereira, vinculados al legajo de "Robo agravado por el uso de arma de fuego".

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió el pasado 31 de marzo en calle Liniers, en el interior del Barrio Huazihul. Allí, una mujer de 61 años fue interceptada por dos delincuentes en una moto 110cc. El acompañante descendió, le arrebató la bandolera y, ante la resistencia de la mujer, la arrastró por el asfalto provocándole heridas en su brazo izquierdo.

El aporte de cámaras de seguridad fueron claves para la investigación.

Los delincuentes no solo atacaron a la mujer: testigos y vecinos que intentaron auxiliarla denunciaron que los malvivientes efectuaron disparos para asegurar su huida hacia el Barrio ATE API.

Persecución y captura en el Teatro del Bicentenario

Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad realizado por la Brigada de Investigación Oeste, se logró identificar a los autores. El 1 de abril, los efectivos localizaron a los sospechosos en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

Los delincuentes fueron aprehendidos cerca del Teatro del Bicentenario.

Al verse cercados mientras intentaban cometer otro robo, los sujetos apuntaron con un arma de fuego a los policías e intentaron escapar. Finalmente, con apoyo de la División Ciclista, fueron reducidos y aprehendidos.

La Brigada Oeste D-5 intervino para dar con los delincuentes.

Las condenas

El proceso judicial este sábado arrojó los siguientes resultados: Braian Ezequiel Ruarte fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial. Además, tiene causas pendientes por portación de arma de fuego y un pedido de captura por robo de motos. En tanto que Mario Alejandro Pereira recibió la pena de 3 años de prisión en suspenso, por lo que recuperó la libertad bajo estrictas medidas de conducta. La causa estuvo a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.