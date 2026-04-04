Tres operarios fueron rescatados en un dramático operativo en Guaymallén, Mendoza, luego de intoxicarse mientras realizaban tareas de pintura dentro de una cisterna subterránea. Los trabajadores fueron hallados inconscientes a unos dos metros de profundidad y lograron ser sacados a tiempo por personal de emergencia.

El hecho ocurrió en un espacio reducido y sin ventilación, donde los obreros utilizaban pintura epóxica, un material que libera vapores tóxicos peligrosos para la salud. La acumulación de estos gases habría provocado la intoxicación y el desmayo de los tres hombres.

El alerta fue dado por compañeros de trabajo que encontraron a los operarios desvanecidos dentro de la estructura. A partir de allí, se desplegó un operativo contrarreloj con la participación de bomberos del Cuartel Central, voluntarios y efectivos policiales, quienes ingresaron con equipos de protección para evitar también resultar afectados.

Tras ser extraídos, los trabajadores fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Central de Mendoza, donde quedaron en observación médica. El rápido accionar de los rescatistas fue clave para evitar consecuencias más graves.

Las imágenes del rescate fueron registradas por otros operarios y se viralizaron rápidamente, mostrando el momento en que los bomberos sacaban a los hombres inconscientes desde el interior de la cisterna.

El caso quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que busca determinar las condiciones en las que se realizaban las tareas y si se cumplían las medidas de seguridad laboral correspondientes para este tipo de trabajos en espacios confinados.