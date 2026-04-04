El bajo rendimiento de rating de Gran Hermano encendió las alarmas en Telefe, que ya evalúa tomar una decisión drástica para modificar el futuro del reality. Aunque el ciclo sigue siendo lo más visto de la televisión abierta, los números no alcanzan los niveles esperados por el canal.

En los últimos días, el programa no logró superar la barrera de los 10 puntos, un piso que en ediciones anteriores era habitual. Incluso, algunas emisiones recientes marcaron promedios cercanos a los 8 puntos, lo que profundizó la preocupación en la cúpula del canal.

Frente a este escenario, una de las principales medidas que se analiza es adelantar el final del ciclo, acortando la duración prevista para esta edición. La idea sería reconfigurar la grilla y apostar nuevamente por formatos que históricamente lograron mejores números de audiencia.

Además, no se descartan cambios dentro del propio juego, como modificaciones en la dinámica o ajustes en el casting, con el objetivo de recuperar el interés del público. En otras instancias, incluso se implementaron estrategias como dobles eliminaciones para acelerar el ritmo del reality.

El contraste con otros programas del canal también influye en la decisión. Formatos como MasterChef Celebrity supieron superar con comodidad los dos dígitos de rating, dejando en evidencia la caída de Gran Hermano en esta temporada.

Mientras tanto, el futuro del reality sigue en evaluación. Telefe busca una fórmula para revertir la tendencia y recuperar el nivel de audiencia que convirtió al programa en un éxito, en medio de una competencia cada vez más fuerte en la televisión argentina.