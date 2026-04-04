La Policía de San Juan puso a disposición de la comunidad un sistema online que permite consultar más de 2.400 objetos recuperados en distintos operativos, de los cuales ya se lograron devolver 300 a sus dueños. Desde la fuerza remarcan la importancia de revisar el listado y difundirlo para acelerar las restituciones.

Entre los elementos disponibles se destacan 798 motos, 485 bicicletas y 517 celulares, además de 201 electrodomésticos, 94 artículos de computación, 200 herramientas y 168 equipos de audio y video. Todos fueron secuestrados en procedimientos policiales y permanecen a la espera de ser identificados por sus propietarios.

Para iniciar el reclamo, los interesados deben ingresar al sitio oficial recuperos.policiadesanjuan.gob.ar, donde pueden buscar por categoría hasta encontrar el objeto. Una vez identificado, se completa un formulario digital que notifica a la dependencia policial donde se encuentra el bien.

El trámite se completa de manera presencial: el propietario debe dirigirse a la comisaría correspondiente, presentar documentación que acredite la propiedad (como facturas o comprobantes) y firmar un acta de reconocimiento avalada por la Justicia, paso necesario para concretar la entrega.

Desde la institución insisten en que la difusión es clave para aumentar las devoluciones. Por eso, solicitan a la comunidad compartir la información y revisar periódicamente el sitio, ya que el listado se actualiza de forma constante.

El sistema forma parte de una estrategia de modernización que busca convertir los resultados de los operativos en soluciones concretas para los ciudadanos, facilitando el recupero de bienes sustraídos.