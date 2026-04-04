Una avioneta se estrelló en picada contra un restaurante en la ciudad de Capão da Canoa, en el sur de Brasil, y provocó una tragedia que dejó cuatro personas muertas. El dramático momento fue captado por una cámara de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente por la magnitud del impacto.

El accidente ocurrió poco después del despegue, cuando la aeronave comenzó a perder altura de manera repentina. En el video se observa cómo vuela a baja altura con una trayectoria inestable hasta caer violentamente contra el local gastronómico ubicado sobre una avenida.

Tras el impacto, se desató un incendio de gran intensidad que envolvió el lugar en cuestión de segundos, generando escenas de desesperación entre los testigos. En las imágenes también se escuchan gritos mientras vecinos intentaban pedir ayuda ante la magnitud del siniestro.

Las víctimas fatales fueron el piloto Nelio Pessanha, el empresario Renan Saes y el matrimonio conformado por Deborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani. La pareja se dirigía a un evento textil en el estado de San Pablo, del cual eran organizadores.

Según informaron las autoridades, la avioneta, un monomotor modelo Piper JetPROP DLX, había partido desde San Pablo y realizó una escala previa en Santa Catarina antes de continuar el vuelo.

El hecho generó un fuerte despliegue de bomberos y equipos de emergencia, que trabajaron para controlar el fuego y asistir en la zona, mientras se investigan las causas que provocaron la caída de la aeronave.

El video del accidente continúa circulando en redes sociales y volvió a poner en foco la peligrosidad de este tipo de siniestros, especialmente cuando ocurren en zonas urbanas.