Un sujeto identificado como Emanuel Alexander Ruiz fue condenado este sábado 4 de abril a cumplir una pena de prisión efectiva. Esto sucedió luego de ser sorprendido con un elemento robado en las inmediaciones de la Villa Estornell, en Rawson.

Fuentes judiciales destacaron que el hecho se originó el pasado 1 de abril, cuando personal policial interceptó a Ruiz. El hombre tenía en su poder una cortadora de fiambre marca Fadeco, de color plateada, cuya procedencia no pudo justificar en el momento.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que la maquinaria había sido denunciada como sustraída por la propietaria de un local comercial del rubro “Avícola”, ubicado en la misma zona del departamento Rawson.

Tras el correspondiente reconocimiento por parte de la damnificada, el costoso elemento de trabajo fue recuperado y entregado rápidamente a su dueña.

En la audiencia celebrada este sábado a las 11:30, la Justicia sanjuanina llegó a un acuerdo con el imputado y su defensa técnica. Ruiz fue sentenciado por el delito de Encubrimiento por receptación sospechosa (Art. 277 inc. 1° C del Código Penal).

La pena impuesta fue de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, el tribunal dictó la declaración de reincidencia, lo que agrava su situación procesal y asegura su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial en Chimbas.

Con esta resolución, el Ministerio Público Fiscal cierra un nuevo legajo bajo el sistema de Flagrancia, devolviendo el efecto robado y enviando al responsable tras las rejas en menos de 96 horas.