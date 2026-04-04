Un hallazgo que generó alarma y movilizó a las autoridades policiales ocurrió en la madrugada en el departamento 25 de Mayo. Un ciclista oriundo de la provincia de Mendoza fue encontrado tendido sobre el asfalto en una zona de intenso tránsito, lo que dio inicio a una investigación judicial.

El sujeto fue hallado junto a sus pertenencias.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Ruta Nacional 20 y calle 3. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el damnificado fue identificado como Ariel Felipe Carrizo, un hombre de 48 años de edad, con domicilio en Guaymallén.

Carrizo fue divisado por personas que circulaban por el lugar, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Al llegar los efectivos y la ambulancia, se encontraron con el hombre sobre la calzada junto a su bicicleta, procediendo de inmediato a su traslado para recibir asistencia médica.

La Justicia sanjuanina inició una indagación de oficio para reconstruir lo sucedido. Los investigadores trabajan sobre dos líneas principales: intervención de terceros o problema de salud.