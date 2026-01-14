Un estudio liderado por el doctor Paul Kelley, profesor de la Universidad de Oxford, sostiene que el inicio de la jornada laboral antes de las 10 a.m. es equivalente a una tortura que puede enfermar a los empleados.

Según la investigación, los seres humanos poseen un reloj biológico que no está programado para comenzar actividades a las 9 a.m. sino hasta cumplir los 55 años. Kelley, quien fuera docente en Monkseaton Middle School, afirmó: “Tenemos una sociedad carente de sueño. El reloj biológico de los seres humanos no está programado para empezar a las 9 a.m. sino a partir de los 55 años”.

Esta desconexión con el ritmo circadiano impacta directamente en la educación. Los experimentos revelan que los niños de 10 años no deben comenzar clases antes de las 8:30 a.m., mientras que los universitarios obtendrían resultados óptimos iniciando a las 11 a.m..

De hecho, Kelley argumenta que retrasar la entrada escolar a las 10 a.m. puede elevar las calificaciones en un 10%. El experto explicó sobre nuestra fisiología: “no podemos cambiar nuestros ritmos de 24 horas. Uno no aprende a levantarse a cierta hora. El cuerpo está sincronizado con la luz del día, pero no se está consciente de esto porque la señal se envía al hipotálamo”.

La privación del sueño conlleva riesgos graves como agotamiento, ansiedad y pérdida de memoria a largo plazo, además de propiciar el consumo de alcohol y drogas. En el caso de los adolescentes, los neurocientíficos indican que su predisposición es acostarse a la medianoche y no estar completamente despiertos sino hasta las 10 a.m.. Aquellos universitarios que residen en dormitorios escolares presentan, además, una mayor exposición al consumo de licor debido a estos desajustes en el descanso.