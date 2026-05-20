El picante cara a cara de Wanda Nara y Vero Lozano en los Martín Fierro

La gala de los Martín Fierro 2026 dejó un momento de altísima tensión cuando Wanda Nara y Verónica Lozano se cruzaron en la alfombra roja. Frente a la cámara del periodista Guido Záffora, las conductoras de Telefe ventilaron viejos rencores que incluyen desde la foto con Johnny Depp hasta la puja por los formatos del canal.

A pesar de la rivalidad, Lozano saludó a su colega diciéndole "Felicitaciones, muy bien merecido" por su premio, donde venció a figuras como Moria Casán, Georgina Barbarossa, Pamela David, Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani.

Al ser consultadas sobre una reconciliación, Verónica intentó desestimar el pasado asegurando que "Eso ya fue, ya charlamos". Sin embargo, la rubia, que recientemente se separó de Martín Migueles y lanzó dardos contra Mauro Icardi, buscó provocarla al decir que "Yo no tengo la culpa de que ella traiga un amigo que me quiere conocer".

El clima se puso aún más difícil cuando se debatió quién se quedaría con el programa de pastelería. Lozano fue tajante al decir "¡Yo! No te hagás la bol… acá porque yo hago Bake Off y vos MasterChef".

Wanda esquivó la definición con un "Yo no sé", lo que motivó el reclamo directo de Vero, quien le preguntó "¿Podés ser generosa una vez en tu vida?". Ante las críticas recibidas por su labor, incluso de parte de Ángel de Brito y Marley, la ganadora decidió ceder terreno afirmando "Te lo dejo, te lo cedo".

Para distender, prometió que "Es más, un día voy a ir a cocinar una torta a tu programa". Tras el pacto, Lozano cerró el episodio exclamando "Lo logramos, qué difícil" frente a los medios presentes.