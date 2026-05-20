Peñarol derrotó a Desamparados y pelea por entrar a los playoffs

El Torneo Apertura "Daniel Archilla" de la Liga Sanjuanina de Fútbol vivió una jornada de alto impacto. En un partido que rompió con todos los pronósticos, Sportivo Peñarol dio el golpe en Chimbas al derrotar por 1 a 0 a Sportivo Desamparados, quitándole un invicto que arrastraba desde el inicio del certamen.

El único gol del encuentro fue obra de Facundo García, quien desató el festejo bohemio y le dio tres puntos de oro a su equipo. La victoria toma una dimensión épica al considerar que el "Víbora" llegaba con una racha de 10 triunfos y 5 empates en 15 presentaciones, una campaña que lo sostiene, pese a la caída, como el puntero de la fase regular.

Además, Colón Junior derrotó 2 a 1 a Defensores de Argentinos y se mantiene en los primeros puestos del campeonato. Fabián Carrizo, de penal, puso en ventaja al Merengue, mientras que en el complemento Michel García estiró la diferencia. Lucas Flores marcó el descuento para la visita.

Con Desamparados, Colón Junior, Minero, Unión, San Lorenzo de Ullum y 9 de Julio ya instalados en los playoffs, la atención se centra ahora en las últimas dos plazas disponibles. La tabla de posiciones dejó un escenario de máxima tensión para la última fecha ya que Alianza (27), López Peláez (25) y Peñarol (25) definen a los dos últimos equipos que avanzarán de fase.

Más atrás, con una mínima luz de esperanza matemática, aparecen Trinidad y Atenas, ambos con 22 unidades, quienes dependen de un milagro y una combinación compleja de resultados para soñar con el octavo lugar. La definición del fútbol sanjuanino promete ser para el infarto.