Una mujer fue aplastada por su propio auto y sobrevivió en Chubut

Una mujer protagonizó un accidente que de milagro no terminó en tragedia este martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La conductora fue atropellada por su propio vehículo mientras intentaba realizar una reparación mecánica en plena vía pública, en una secuencia que quedó registrada íntegramente por las cámaras de seguridad de la zona.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas sobre la Avenida Julio Argentino Roca al 600. En el video, que rápidamente se viralizó, se observa a la víctima frente a su Renault Clío negro con el capot abierto. Mientras manipulaba los cables de la batería y revisaba el motor, el automóvil comenzó a desplazarse inesperadamente hacia adelante.

Momentos de terror

Al notar que el vehículo se movía, la mujer perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Debido a la inercia y a que aparentemente el auto no tenía colocado el freno de mano, una de las ruedas delanteras terminó pasándole por encima de la zona del pecho. Tras el impacto, la conductora quedó tendida sobre el pavimento sin poder reaccionar, mientras el Clío continuó su marcha sin control algunos metros más.

Vecinos y transeúntes que fueron testigos del impactante momento alertaron de inmediato a la Policía y a los servicios de emergencias médicas de la ciudad petrolera.

El parte médico

Efectivos policiales que acudieron al lugar constataron que la víctima presentaba una “lesión con herida sangrante”, por lo que fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Regional.

Según informaron fuentes médicas a medios locales, tras realizarle estudios de alta complejidad, se determinó que, pese a la violencia del golpe y al peso del rodado sobre su cuerpo, la paciente no sufrió fracturas ni lesiones internas de gravedad. La mujer permanece en observación, recuperándose del shock y de las heridas superficiales sufridas en el siniestro.