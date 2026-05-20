La China Suárez defendió a Mauro Icardi en el juicio contra Wanda Nara

La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara alcanzó un punto de giro con la filtración de un testimonio clave. En medio del proceso de restitución internacional que el deportista inició para que sus hijas vivan en Turquía, la China Suárez decidió intervenir a su favor.

A través de un escrito judicial presentado por la periodista Naiara Vecchio, se reveló la postura de la actriz como testigo, resaltando el papel de su pareja en el ámbito familiar mientras el medio que difundió la noticia celebra sus 28 años de historia.

En el documento, ella compartió su mirada sobre la convivencia diaria. Suárez "señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena" al describir el lazo afectivo que los une. Este testimonio busca contrarrestar los argumentos de Nara, quien hasta el momento cuenta con el apoyo de la justicia para mantener a las niñas en el país.

La descripción del futbolista como figura paterna fue extensa y detallada en el expediente. La actriz "indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos lo tratan como a un padre y lo consideran como tal" según lo registrado por las autoridades. Esta declaración pretende apuntalar el pedido de Icardi ante sus abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes buscan agilizar una causa que sufrió demoras por conflictos de jurisdicción.

Más allá de los tecnicismos legales, el testimonio describe un presente armonioso para la pareja. La China Suárez sostuvo que ellos "tienen un entorno familiar saludable y planes positivos para el futuro" e incluso aportó videos como evidencia de la interacción entre los menores.

En este contexto, el escrito aclara que "ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos" en busca de un ambiente estable.

Mientras este apoyo se formaliza en tribunales, la separación es un hecho y la tensión con la otra parte sigue latente. Según informó Juan Etchegoyen, Wanda Nara y su abogada Ana Rosenfeld se trasladaron a la embajada de Turquía para realizar una denuncia contra el delantero. En este marco, el conflicto que se remonta al 19 de mayo de 2026 suma un testimonio que busca inclinar la balanza a favor del padre ante la definición final del caso.