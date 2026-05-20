Evangelina Anderson se encontró a su ex y opinó de su nuevo romance

La noche de los Martín Fierro 2026 en el Hotel Hilton de Puerto Madero dejó mucha tela para cortar sobre la relación entre los exintegrantes de MasterChef. Evangelina Anderson se encontró en la alfombra roja con Ian Lucas y Sofía Gonet, quienes vienen enfrentando fuertes rumores de romance. Lejos de evitar el tema, la modelo se mostró muy a favor del vínculo y aseguró que "A mí me encanta la pareja que hacen. Me parecen dos bombones" ante la prensa.

La charla se puso más interesante cuando Majo Martino le consultó si le gustaría que La Reini esté con el youtuber. "A mí sí" respondió Anderson de forma tajante. En ese instante apareció la propia Gonet para buscar el visto bueno final del entorno del joven.

"¿Nos aprobás?" preguntó la influencer, y la rubia no dudó en su respuesta: "Los apruebo. Son dos bombones, son dos exitosos... me encantan". A pesar de este apoyo público, la joven influencer aclaró su situación personal actual. "Yo estoy soltera. Estoy haciendo mucha terapia y somos amigos, pero no es mi estilo" sentenció para poner paños fríos a las especulaciones.

Sin embargo, no todo fue armonía durante la velada. Cuando Ian Lucas se acercó al lugar de la entrevista, Evangelina decidió retirarse rápidamente para no cruzárselo en el sector. El streamer, al enterarse de lo sucedido, fue directo sobre su vínculo actual con la modelo. "Ah, ¿está por acá? No, no hablo con ella desde que terminó el programa" comentó con sinceridad.

También aseguró que no existen conflictos graves entre ellos. "No, no estamos bloqueados. Si me la cruzo, la saludo. De mi parte está todo más que bien" explicó. Ante la actitud esquiva de su excompañera, el joven remarcó sus valores personales. "Puede ser, no sé, hay que saludar a todo el mundo siempre por respeto. A mí me enseñaron así en casa y, pase lo que pase, hay que saludar" agregó para restarle importancia al asunto.

Para cerrar la jornada, el creador de contenido destapó una interna entre los famosos del reality de cocina al confirmar que lo dejaron afuera de las reuniones grupales. "No, vi que hablaron en el grupo, siempre hablan ahí, buena onda. Puede ser que se haya creado un subgrupo, no sé. De la comida esa no me llegó el mensaje" reveló sobre la existencia de un chat paralelo donde no estarían invitados ni él, ni La Reini, ni La Joaqui.