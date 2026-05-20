El sueño mundialista de Lucas Blondel llegó a su fin. El defensor de Huracán no fue incluido en la lista definitiva de la Selección de Suiza para el Mundial 2026, una noticia que impactó en el entorno del futbolista de 29 años, quien había formado parte del proceso del entrenador Murat Yakin durante gran parte de 2025.

El argentino, que representa al seleccionado europeo gracias a la nacionalidad de su padre (Jean-Yves Blondel, nacido en Rechy), había ilusionado con su presencia tras disputar cuatro encuentros amistosos el año pasado, cuando todavía vestía la camiseta de Boca. Sin embargo, tras quedar relegado en el Xeneize y dejar de ser citado para las Eliminatorias, el lateral perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico suizo.

Presente en el Globo y pasado europeo

Buscando continuidad para no perderse la cita máxima, Blondel recaló a préstamo en Huracán en marzo pasado. Bajo la conducción de Diego Martínez, el surgido en Atlético Rafaela recuperó la titularidad desempeñándose como volante por derecha, acumulando 11 partidos y dos goles. Pese a este repunte en su nivel, no fue suficiente para convencer a Yakin de otorgarle un lugar en los 26 citados.

En su breve paso por la selección de Suiza, Blondel registró un empate ante Irlanda del Norte y tres victorias frente a Luxemburgo, México y Estados Unidos, demostrando una adaptación rápida que finalmente no alcanzó para el corte final.

Una lista con experiencia y ausencias de peso

El entrenador Murat Yakin apostó por la vieja guardia para el certamen. En la nómina sobresalen Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, quienes disputarán su cuarto Mundial. No obstante, la ausencia de Blondel no es la única que hace ruido: el histórico Xherdan Shaqiri, de 34 años, tampoco integra la lista tras no haber tenido acción con el equipo nacional desde 2024.

Suiza integrará el Grupo B de la Copa del Mundo, donde debutará el 13 de junio contra Qatar en San Francisco, para luego medirse ante Bosnia y Herzegovina (18 de junio) y cerrar la primera fase frente a Canadá el 24 de junio.