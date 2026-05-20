En medio de las especulaciones sobre una posible salida de Leandro Paredes de Boca Juniors en el próximo mercado de pases, Daniel Paredes salió a desmentir de manera contundente cualquier versión vinculada con un alejamiento del mediocampista xeneize. El padre del jugador aseguró que el volante campeón del mundo atraviesa un buen momento y que su intención es seguir en el club.

“Leandro está diez puntos. Hay que ganar hoy y después vemos qué pasa. Está con más ganas de quedarse en Boca que nunca. De acá no lo mueve nadie”, afirmó en diálogo con Radio Splendid AM 990, buscando llevar tranquilidad a los hinchas luego de varios días de rumores y cuestionamientos.

Las versiones sobre una eventual salida crecieron después de la eliminación de Boca en el Torneo Apertura y en medio de un clima tenso alrededor del equipo. El mediocampista quedó en el centro de la escena por algunas críticas recibidas y por diferentes repercusiones mediáticas vinculadas al presente futbolístico del club.

Desde su regreso al conjunto azul y oro a mediados de 2025, Paredes disputó 38 partidos, marcó 4 goles y entregó 8 asistencias. En lo que va de 2026 suma 20 encuentros entre el torneo local y la Copa Libertadores, con 3 tantos y 4 pases gol.

En las últimas semanas, además, el entorno familiar del volante había mostrado públicamente su respaldo. La hermana del futbolista compartió un mensaje en redes sociales defendiendo el rol de Paredes dentro del equipo y cuestionando algunas críticas hacia el campeón del mundo.

Con las declaraciones de su padre, el panorama parece despejarse para el corto plazo: al menos por ahora, el futuro de Paredes seguiría ligado a Boca y no habría intención de abandonar el club tras el Mundial 2026.