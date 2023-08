El ping pong de Juan Carlos Gioja

A días de las PASO 2023 en las cuales San Juan elegirá a sus candidatos para las elecciones generales de octubre, DIARIO HUARPE juntó a las cuatro opciones electorales más relevantes de la provincia: las dos listas legislativas de Unión por la Patria y las dos de Juntos por el Cambio.

En este sentido, se confeccionaron preguntas que están relacionadas con los temas más importantes para San Juan y para la Argentina, como la inflación, la minería y medidas como el alcohol cero al volante. Pero también el objetivo es conocer a los precandidatos desde otro punto, uno más distendido. Juan Carlos Gioja, precandidato a senador de Unión por la Patria, dentro de San Juan Vuelve, respondió al cuestionario.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El cuestionario

1) ¿Qué tres medidas impulsaría desde el Senado para bajar la inflación?

-Resolver el endeudamiento, incrementar las exportaciones e incrementar las inversiones en la Argentina.

2) ¿Cree o vio algún OVNI?

-No he visto ninguno.

3) ¿Cuál es su postura sobre la ley de Alcohol Cero al volante?

-Creo que hay que tratarlo según la característica propia de cada provincia, de acuerdo a cada cultura. No es lo mismo el Gran Buenos Aires que San Juan, son culturas distintas y, por lo tanto, deberían ser distintos los tratamientos.

Publicidad

4) Si pudiese hablar con Dios, ¿qué le pediría?

-Que me lleve al cielo y que me perdone por todos los pecados que he cometido. Creo que Dios es misericordioso, el día que nos retiremos de esta vida, lo podamos acompañar.

5) ¿Con qué ley potenciaría la minería de cobre y litio?

-Lo primero que hay que resolver es la Ley de Glaciares. Esta ley, en alguna medida, tiene problemas de concepto, como la definición del área periglaciar. Entonces, hay que resolver ese problema. A partir de eso, hacer leyes que tengan que ver con la promoción.

6) ¿Qué hace para distenderse cuando no está trabajando?

-Leemos, leo. Algo de televisión también. Yo tengo una chacra, planto espárragos, así que voy a la chacra.

7) ¿Qué le piden los sanjuaninos que haga en el Congreso?

-Me piden que trabaje mucho. El Poder Legislativo no tiene buena fama, no tiene buena prensa. Hay que trabajar mucho y no alejarse de la gente. Por más que no se pueda puntualmente, porque no tenemos vinculada el área de la administración, desde el Legislativo se puede ayudar a la gente, lo que hay que hacer es no alejarse.

8) Eventos deportivos gratuitos: sí o no

-Sí, sí. Desde la medida de lo posible, sí.

9) Para comer un buen asado, ¿vino, cerveza, jugo o agua?

-Vino con soda, después agua.