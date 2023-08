El ping pong de Juan Domingo Bravo

A días de las PASO 2023 en las cuales San Juan elegirá a sus candidatos para las elecciones generales de octubre, DIARIO HUARPE juntó a las cuatro opciones electorales más relevantes de la provincia: las dos listas legislativas de Unión por la Patria y las dos de Juntos por el Cambio.

En este sentido, se confeccionaron preguntas que están relacionadas con los temas más importantes para San Juan y para la Argentina, como la inflación, la minería y medidas como el alcohol cero al volante. Pero también el objetivo es conocer a los precandidatos desde otro punto, uno más distendido. Juan Domingo Bravo, precandidato a senador de La Fuerza del Cambio, la opción de Patricia Bullrich, respondió al cuestionario.

El cuestionario

1) ¿Qué tres medidas impulsaría desde el Senado para bajar la inflación?

Generar medidas para abrir el mercado de cambio y unificar el tipo de cambio.

Prohibir al Banco Central la emisión de dinero.

Medidas que beneficien la economía de San Juan, como la reforma del Código Minero.

2) ¿Cree o vio algún OVNI?

No, no creo y no he visto nunca. Creo que no hay extraterrestres, sin ser vanidoso.

3) ¿Cuál es su postura sobre la ley de Alcohol Cero al volante?

Me parece bien, no hay que tomar si uno maneja.

4) Si pudiese hablar con Dios, ¿qué le pediría?

Le pediría perdón por todas las macanas que hemos hecho los seres humanos, por las guerras, por tratarnos con odio entre los seres humanos. También le diría muchas gracias por darnos la vida.

5) ¿Con qué ley potenciaría la minería de cobre y litio?

Con las medidas globales de ordenamiento y con medidas puntuales como atar el pago de las regalías a las utilidades de la empresa.

6) ¿Qué hace para distenderse cuando no está trabajando?

Camino, me gusta caminar en la montaña o andar en bicileta.

7) ¿Qué le piden los sanjuaninos que haga en el Congreso?

Que tomemos medidas par abajar la inflación, que se genere trabajo y la seguridad.

8) Eventos deportivos gratuitos: sí o no

Absolutamente de acuerdo con eventos gratuitos que puedan participar porque hacen a la salud de los sanjuanino.

9) Para comer un buen asado, ¿vino, cerveza, jugo o agua?

Un vino. Pido dos vasos porque no me gusta mezclar, en uno tomo vino y en el otro soda.