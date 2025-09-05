El circuito de Monza, en Italia, inaugura la actividad oficial del Gran Premio correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1. La primera sesión de entrenamientos libres (FP1) se desarrollará con la particularidad de no contar con la presencia de Franco Colapinto en su monoplaza.

De acuerdo con la normativa vigente de la Fórmula 1, que obliga a cada equipo a ceder su automóvil en dos sesiones de prácticas libres a pilotos noveles, el equipo Alpine asignó la unidad del argentino al piloto estonio Paul Aron para esta primera práctica. Aron, integrante del programa de jóvenes talentos del equipo, cumplirá con esta práctica habitual que permite a los rookies adquirir experiencia en la máxima categoría. La práctica libre 1 comenzará a las 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia).

La actividad para Franco Colapinto comenzará en la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2), programada para las 12:00 horas de Argentina (17:00 local). El calendario de actividad continuará el sábado 7 de septiembre con la tercera práctica libre a las 7:30 (ARG) y la sesión clasificatoria a las 11:00 (ARG). La carrera principal, prevista para 53 vueltas, está agendada para el domingo 9 de septiembre a las 10:00 horas de Argentina (15:00 local).

La retransmisión del evento podrá seguirse a través de diversas plataformas según la región, incluyendo Disney+ para Latinoamérica, F1TV, BandSports para Brasil, DAZN para España, ESPN Deportes para Estados Unidos y Sky Italia para el país anfitrión.