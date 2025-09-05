El festival internacional de videoclips BAMV Fest, considerado el más grande de Argentina y Latinoamérica en su tipo, llevará a cabo por primera vez una edición fuera de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, organizada tras siete exitosas ediciones en la capital argentina, se desarrollará el próximo 25 de septiembre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ubicado en la ciudad de San Juan.

Esta edición federal es resultado de una coproducción entre Tres60 Media —creadora del festival— y la productora local +LAB. El evento, de acceso libre y gratuito, está dirigido a las comunidades audiovisuales y musicales de las provincias de Cuyo: San Juan, Mendoza y San Luis. Su objetivo principal es amplificar el crecimiento de la industria regional, reconocida por producciones de alto impacto y una identidad visual con proyección nacional e internacional.

La programación incluirá proyecciones de una selección de videoclips realizados en la región, charlas y talleres con referentes destacados del sector, y espacios de networking destinados a fomentar la conexión entre artistas, realizadores, productores, docentes y estudiantes. El line-up de expositores y artistas participantes será anunciado en los próximos días.

Paralelamente, se ha lanzado una convocatoria express abierta desde el 1 hasta el 9 de septiembre, destinada a videoclips realizados en Cuyo. Los trabajos seleccionados formarán parte de la muestra oficial que se exhibirá durante el festival. Las inscripciones están disponibles a través de www.bamv.net/cuyo/convocatoria.

BAMV Fest Cuyo cuenta con el apoyo de Sony y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan. Esta expansión refuerza el compromiso del festival con la federalización de la cultura y el impulso al talento audiovisual y musical en todo el territorio argentino.

Para confirmar asistencia y obtener más información, los interesados pueden visitar la página web www.bamv.net/cuyo o las redes sociales oficiales del festival.