Un importante golpe al narcotráfico se concretó en el barrio El Chañar, Chimbas, donde una pareja fue detenida por la Policía Federal Argentina (PFA) con un kilogramo de cocaína de máxima pureza y un arma de fuego. El operativo, enmarcado en los controles preventivos contra delitos federales impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan.

Según informaron fuentes del caso, los efectivos observaron a un hombre y una mujer realizando un “pasa manos” en la vía pública sobre calle Centenario. La situación, catalogada como sospechosa, motivó la intervención de los agentes, quienes notaron un marcado nerviosismo en ambos individuos. Tras proceder a su identificación y realizar un palpado preventivo, se llevó a cabo el descubrimiento.

Durante la revisión, la mujer, de 35 años, fue sorprendida portando una pistola calibre 9 mm que contenía cinco cartuchos. Ante este hallazgo, y previa consulta con la Unidad Fiscal Federal de San Juan, se autorizó una requisa más exhaustiva. Fue en ese momento cuando se le encontró un ladrillo compacto con un kilogramo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, destacándose la particular marca del delfín, comúnmente utilizada en la distribución de estupefacientes.

La pareja fue notificada de la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, y todos los elementos incautados fueron secuestrados. La mujer, debido a que tiene a su cargo hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad, cumplirá prisión domiciliaria. Ambos imputados quedan a disposición de la Justicia Federal, a la espera de la audiencia judicial correspondiente.