La banda tributo "Oktubre" se presentará en vivo el próximo 13 de septiembre en el Complejo Eliazar, en Villa Krause, ofreciendo un tributo a la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El evento promete recrear la experiencia musical y poética característica de la agrupación ricotera, dirigida a los seguidores de su obra en la región.

La banda tributo, originaria de San Juan, inició sus ensayos en 2012 dedicados al repertorio de Los Redondos y se consolidó en 2015 tras ser seleccionados para un evento temático organizado por la radio Mega Puro rock nacional. Actualmente, el grupo está integrado por Sergio Pereyra en voz, Lucas Regalado en bajo y coros, Sebastián Castro en guitarra y coros, y Jeremías Luna en batería y percusión.

El nombre "Oktubre" rinde homenaje al hermano del vocalista, fallecido en octubre de 2015, quien fue un apoyo fundamental para la agrupación. A lo largo de los años, la banda ha realizado presentaciones en diversos espacios de la provincia, como Hugo Espectáculos, Ladran Sancho, Mamadera y Brujas Bar, además de haber agotado localidades en un recital electroacústico en el Teatro Municipal de San Juan en 2018. También han participado como teloneros de artistas vinculados a la escena roquera nacional.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en puntos de venta como Breaking Beer y Cultura Under, además de la opción de compra mediante Mercado Pago al número 2644826381. El evento es organizado con el apoyo de Complejo Eliazar y Dynamo Rock.