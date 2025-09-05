Huarpe Deportivo > Iconos argentinos
Encuentro épico: la foto viral de Lionel Messi y Charly García en el vestuario de la Selección
POR REDACCIÓN
La noche del 5 de septiembre de 2025 quedará grabada en la memoria colectiva, no solo por la contundente victoria de la Selección Argentina sobre Venezuela (3-0) por las Eliminatorias Sudamericanas, sino por un encuentro que desbordó simbolismo. En lo que fue la última presentación oficial de Lionel Messi en un partido en el país con la camiseta Albiceleste, una foto en la intimidad del vestuario del Monumental se convirtió rápidamente en un fenómeno viral: el Diez junto a Charly García.
El legendario músico, de 73 años y considerado un "prócer del rock argentino", no quiso perderse el trascendental partido. El cantante, quien se traslada en silla de ruedas, fue visto ingresando al vestuario de la Selección al finalizar el encuentro para saludar a los jugadores. Fue allí, en la calidez del camarín, donde se concretó la instantánea que ha conmocionado las redes.
La imagen, que destila la fuerza simbólica de la presencia de Messi y Charly, máximos referentes de dos pasiones argentinas como el fútbol y el rock, fue difundida por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en su cuenta de Instagram. En el emotivo retrato, además de las dos leyendas, también posan Tapia y el futbolista Rodrigo De Paul.
La goleada de Argentina sobre Venezuela (3-0) fue un marco inmejorable para este histórico acontecimiento, que unió a dos generaciones y dos expresiones culturales que definen la identidad argentina. La repercusión de la foto subraya el impacto que tanto Messi como Charly García tienen en la sociedad, consolidando un momento que trasciende lo deportivo y lo musical para entrar en el panteón de los íconos nacionales.
