Llega la sexta fecha del Zonal Cuyano con pilotos de San Juan, Mendoza y San Luis

El autódromo El Villicum en San Juan será escenario este fin de semana, sábado 6 y domingo 7, de la sexta fecha del Zonal Cuyano de automovilismo. Pilotos de San Juan, Mendoza y San Luis competirán en cuatro emocionantes categorías, con una fuerte presencia local y finales el domingo por la mañana.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Más de 15 sanjuaninos participarán de la competencia.

El rugir de los motores regresa a la provincia con la sexta fecha del Zonal Cuyano de automovilismo, que se disputará este sábado 6 y domingo 7 de agosto en el autódromo El Villicum. Los aficionados a la velocidad podrán disfrutar de lo mejor del automovilismo regional, con la participación de pilotos provenientes de San Juan, Mendoza y San Luis.

Cuatro emocionantes categorías prometen un espectáculo de alto voltaje: el TC Cuyano, la Clase 2, el Fiat Promocional y el Turismo Pista 1.4. La única categoría que no estará presente en esta ocasión es la Fórmula Cuyana, debido a la falta de parque.

La actividad comenzará el sábado con los entrenamientos y las clasificaciones, seguidos de las series eliminatorias. El plato fuerte llegará el domingo, cuando las finales de todas las categorías se correrán a partir de las 11 de la mañana.

La representación local será significativa, con la participación de entre 15 y 20 pilotos sanjuaninos distribuidos en las distintas categorías. Entre los nombres destacados que buscarán hacer valer la localía se encuentran Facundo Della Motta, Nicolás Peralta, Gonzalo Martínez y Franco Benedetti, entre otros talentos de la provincia.

Para quienes deseen vivir la experiencia de cerca, las entradas tendrán los siguientes costos: la entrada a boxes y el estacionamiento en boxes tendrán un valor de 15 mil pesos cada uno, mientras que la entrada general será de 500 pesos.

