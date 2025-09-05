Huarpe Deportivo > En El Villicum
Llega la sexta fecha del Zonal Cuyano con pilotos de San Juan, Mendoza y San Luis
El rugir de los motores regresa a la provincia con la sexta fecha del Zonal Cuyano de automovilismo, que se disputará este sábado 6 y domingo 7 de agosto en el autódromo El Villicum. Los aficionados a la velocidad podrán disfrutar de lo mejor del automovilismo regional, con la participación de pilotos provenientes de San Juan, Mendoza y San Luis.
Cuatro emocionantes categorías prometen un espectáculo de alto voltaje: el TC Cuyano, la Clase 2, el Fiat Promocional y el Turismo Pista 1.4. La única categoría que no estará presente en esta ocasión es la Fórmula Cuyana, debido a la falta de parque.
La actividad comenzará el sábado con los entrenamientos y las clasificaciones, seguidos de las series eliminatorias. El plato fuerte llegará el domingo, cuando las finales de todas las categorías se correrán a partir de las 11 de la mañana.
La representación local será significativa, con la participación de entre 15 y 20 pilotos sanjuaninos distribuidos en las distintas categorías. Entre los nombres destacados que buscarán hacer valer la localía se encuentran Facundo Della Motta, Nicolás Peralta, Gonzalo Martínez y Franco Benedetti, entre otros talentos de la provincia.
Para quienes deseen vivir la experiencia de cerca, las entradas tendrán los siguientes costos: la entrada a boxes y el estacionamiento en boxes tendrán un valor de 15 mil pesos cada uno, mientras que la entrada general será de 500 pesos.
Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), afirmó que la obra pública en San Juan cambió diametralmente en un año. El 2024 estuvo marcado por pequeñas obras de pavimento, pero este año la provincia licita proyectos más grandes que requieren una mayor contratación de personal.
Un video impactante ha salido a la luz, mostrando a la vicepresidenta Victoria Villarruel cenando con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en junio de 2024, un año antes de que estallara el escándalo por presunto cobro de coimas en el organismo y el deterioro de su relación con el presidente Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.
El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.