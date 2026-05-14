El slam poético "Boca de Zorro" se presenta este viernes en el Chalet Cantoni Casa Cultural

La reconocida competencia de poesía slam "Boca de Zorro" se presentará este viernes 15 de mayo en el Chalet Cantoni Casa Cultural, en un evento que promete convertir la palabra en el centro de la escena a partir de las 21 horas. La propuesta, que ya es un clásico dentro de la escena artística sanjuanina, reunirá a diversas voces y estilos en una competencia de poesía oral en vivo donde la expresión corporal y la fuerza del verso se combinan para ofrecer una experiencia cultural inmersiva.

El evento está organizado por el Equipo Slam Boca de Zorro, integrado por Sol Galoviche, Maité Núñez, Uma Romero, Gonzalo Sillero y Guillermo Riveras, quienes buscan generar un espacio inclusivo y dinámico para que poetas de la provincia puedan subir al escenario y compartir sus obras frente al público. La modalidad slam, caracterizada por su espíritu competitivo y participativo, otorga al auditorio un rol activo en la valoración de las presentaciones, lo que convierte cada encuentro en una experiencia única e irrepetible.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que impulsa este tipo de actividades culturales como una forma de incentivar a las nuevas generaciones de poetas sanjuaninos y promover espacios de expresión artística. Dichas acciones permiten que emergentes talentos encuentren escenarios legítimos para dar a conocer sus creaciones, fortaleciendo así el desarrollo de la cultura local.

La jornada no se limitará únicamente a la competencia poética, sino que también ofrecerá una feria de emprendedores, música en vivo y una variada oferta de comidas y bebidas, generando un ambiente propicio para el encuentro entre el arte y la comunidad. Las entradas tienen un costo de seis mil pesos y ya se encuentran disponibles para la venta. Quienes deseen asistir pueden adquirirlas comunicándose al teléfono 264-457-8908 o a través del perfil de Instagram del evento, al que se accede mediante el enlace proporcionado por la organización.