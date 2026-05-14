Condenaron al hombre que golpeó a su pareja frente a sus hijos

La comunidad de Santa Lucía conoció los detalles de una historia de terror que terminó con un hombre tras las rejas. El acusado, identificado como M., enfrenta ahora una prisión preventiva luego de protagonizar una brutal agresión contra su pareja frente a sus cuatro hijos menores de edad. El caso, que se originó en febrero de este año, dejó al descubierto un contexto de consumo de sustancias y amenazas constantes que pusieron en peligro la vida de la mujer.

Los problemas comenzaron después de un almuerzo familiar. La mujer intentaba que sus hijos se quedaran en el patio para que no vieran al hombre consumir estupefacientes. En ese momento, M. empezó a exigirle dinero y alcohol. La situación empeoró cuando al agresor se le rompió el teléfono celular. Enfurecido, comenzó a insultarla y le lanzó el aparato golpeándola directamente en la espalda.

El momento más dramático ocurrió horas más tarde. En un ataque de ira, el hombre se dirigió a sus pequeños hijos con una frase escalofriante: "Miren lo que le voy a hacer a esta". Acto seguido, empezó a propinarle una golpiza a la madre de los niños. Intentó asfixiarla con las manos y, tras un forcejeo, golpeó la cabeza de la víctima contra la pared. Mientras la atacaba, el hombre lanzó una promesa de muerte diciendo "No me importa si me como 7 u 8 años, pero cuando salga te voy a matar".

La investigación contó con un elemento fundamental que fueron los testimonios de los niños en Cámara Gesell. El hijo mayor, de tan solo nueve años, y sus hermanos relataron el calvario de la misma forma que lo hizo su madre. Esto confirmó la vulnerabilidad extrema del grupo familiar. Por estos hechos, M. está imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género. El juez dictó un mes de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.