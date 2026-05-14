La comunidad educativa de la EPET Nº 1 de Caucete atraviesa momentos de preocupación luego de que se confirmaran siete casos de varicela entre alumnos del establecimiento. Ante la rápida propagación de esta enfermedad altamente contagiosa, el Ministerio de Salud de San Juan activó un operativo preventivo para contener el brote y evitar nuevos contagios.

La intervención sanitaria comenzó el pasado 5 de mayo, cuando las autoridades de la escuela realizaron una consulta formal tras detectar los primeros casos compatibles con la enfermedad. A partir de esa notificación tomó intervención la División de Epidemiología provincial junto al área programática de Caucete.

El operativo se desarrolló el viernes 8 de mayo en ambos turnos escolares y estuvo a cargo de personal de enfermería de la Zona Sanitaria II Este. Además de asistir a los estudiantes afectados, se llevaron adelante charlas informativas para docentes, alumnos y personal educativo sobre síntomas, prevención y medidas de higiene, especialmente técnicas de lavado de manos.

Durante la jornada también se revisaron carnets de vacunación y se aplicaron dosis faltantes. Según datos oficiales, fueron vacunadas 45 personas: 28 en el turno mañana y 17 en el turno tarde. La mayoría de las aplicaciones correspondieron a vacunas antigripales, aunque también se colocaron dosis de refuerzo contra la varicela.

Desde Salud indicaron además que los estudiantes diagnosticados deberán cumplir un aislamiento preventivo de 21 días desde la aparición de los primeros síntomas, tal como establece el protocolo epidemiológico vigente. Para aplicar vacunas a menores se solicitó autorización previa de padres y tutores.

Las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a las familias al asegurar que, tras la intervención realizada en la escuela, no se registraron nuevos casos positivos y que la situación permanece controlada bajo monitoreo permanente.