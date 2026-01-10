El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante la tarde noche de este sábado 10 de enero podría registrarse nuevamente lluvia en San Juan, luego de que esta semana las precipitaciones afectaran a prácticamente los 19 departamentos de la provincia.

Según el organismo, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas rondando los 24 °C, para alcanzar una máxima de 32 °C durante la tarde. “Se esperan ráfagas de viento del sector norte, aunque leves, que no superarían los 12 kilómetros por hora”, indicaron desde el SMN.

Publicidad

No obstante, el panorama cambiaría hacia la noche, cuando se pronostican lluvias con probabilidades que varían entre el 10% y el 40%. Estas precipitaciones llegarían acompañadas de viento proveniente del sureste, con velocidad moderada, lo que podría afectar algunas actividades al aire libre.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima y tomar precauciones si se tienen planeadas salidas durante la noche del sábado.