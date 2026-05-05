Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratis de su tarifa base

Aerolíneas Argentinas dio un giro en su política comercial y su tarifa base para vuelos dentro del país dejó de incluir el equipaje de mano sin cargo. La medida comenzó a regir este lunes y afecta únicamente a los pasajes comprados desde esa fecha, respetando las condiciones de quienes adquirieron sus tickets con anterioridad. Ahora, la opción más económica solo permite subir a la cabina un objeto personal que no supere los tres kilos.

Desde la empresa explicaron que esta decisión busca que la compañía "compite con las que ofrecen las low cost". Según señalaron los voceros, "de esta manera es posible competir con una tarifa igualada en precio y condiciones" frente a otras prestadoras del mercado. Mientras que las categorías más económicas se limitan al artículo pequeño, los pasajeros que elijan las opciones plus, flex o premium economy todavía cuentan con un carry on de hasta ocho kilos incluido en el boleto.

La noticia generó un fuerte revuelo en el mundo digital, donde los usuarios expresaron su malestar. "Es increíble, siguen cobrándote por las mismas condiciones", fue una de las quejas que más se repitió en las redes sociales ante la restricción del peso. Para despejar dudas sobre una posible aplicación anticipada, la firma aclaró que "no es cierto" y que "la confusión puede deberse a que hay una tarifa promo que no contemplaba el equipaje".

A pesar del descontento, en la aerolínea confían en que sus clientes habituales mantendrán su fidelidad. "El perfil de viajeros de Aerolíneas está bien definido y la elige porque es confiable y tiene una oferta de rutas y destinos", explicaron. Además, agregaron que "la modificación apunta a disputar un segmento que privilegia el precio pero que eligiendo a la compañía tiene mayor disponibilidad de vuelos, rutas, horarios".

El panorama para los viajeros se completa con un aumento general en los costos de los pasajes por el combustible y la nueva tasa de seguridad de la ANAC. Actualmente, agregar una valija a la tarifa base tiene un valor aproximado de $40.000. Para tener una referencia del encarecimiento, un tramo desde Buenos Aires a Río de Janeiro hoy cuesta unos 446 dólares, cuando en febrero el precio era de 327,90 dólares.