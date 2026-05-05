Heidi Klum apareció en la Met Gala vestida como una estatua

La ciudad de Nueva York fue escenario de la noche más relevante para el mundo del diseño. La gala anual tiene como fin recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte y celebrar la apertura de la muestra de primavera del Costume Institute. En esta edición de 2026, el concepto central propuso a los invitados explorar la vestimenta como una manifestación artística.

Heidi Klum, modelo y presentadora alemana, captó todas las miradas al presentarse con un atuendo de gran realismo que la hacía lucir como una estatua. Por otro lado, la cantante de "Lemonade", Beyoncé, regresó al evento tras 10 años de ausencia. La artista, que ofició de copresidenta, vistió una pieza con incrustaciones de joyas y un diseño de esqueleto del creativo francés Olivier Rousteing, asistiendo junto a Jay-Z y su hija mayor Blue Ivy.

La familia Kardashian también marcó su paso por la alfombra roja. Kim Kardashian concurrió acompañada por su madre Kris Jenner, ante la ausencia de su novio Lewis Hamilton. Kylie Jenner destacó con un vestido Schiaparelli de efecto nude, un corpiño escultural que imitaba un pecho desnudo y una falda de encaje con cola. Kendall Jenner utilizó una prenda a medida de GapStudio diseñada por Zac Posen.

El despliegue contó con la supervisión de la exeditora de Vogue, Anna Wintour, quien encabezó el comité junto a Nicole Kidman y Venus Williams. Los copresidentes también incluyeron a Anthony Vaccarello y Zoe Kravitz. Entre los asistentes, Cara Delevingne posó con un traje ajustado de Ralph Lauren con transparencias en espalda y hombros.

Gwendoline Christie lució un vestido rojo con un tocado colorido y una máscara de su propio rostro diseñada por Giles Deacon. El músico Sam Smith deslumbró con un tocado de plumas negras. El grupo de este año también contó con la participación de Sinead Burke, Sabrina Carpenter y Doja Cat para celebrar el llamado "Costume Art".