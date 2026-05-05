Oriana Sabatini recordó la pérdida de su primer embarazo: "La muerte me rodea"

El pasado domingo 3 de mayo la Feria del Libro fue testigo de un momento muy especial para Oriana Sabatini. La joven artista presentó su primera novela llamada Podría quedarme acá en una charla donde la emoción fue la protagonista principal al repasar los dos años que le llevó completar la obra.

Ante un auditorio atento la cantante confesó que "Arranqué este libro sin estar embarazada, hace dos años. De hecho fue muy loco porque estuve embarazada dos veces escribiendo este libro. La vida y la muerte me estuvieron rodeando constantemente mientras escribía esta historia. Me pasó que las dos veces que estaba embarazada me costaba encontrar ese lugar para sentarme a escribir sobre la muerte, sobre el dolor".

La creación literaria coincidió con etapas muy intensas de su vida privada incluyendo la triste pérdida de su primer embarazo y la posterior llegada de su hija Gia el dos de marzo. Sobre este proceso tan particular ella recalcó que "Fue muy loco porque estuve embarazada dos veces escribiendo este libro. La vida y la muerte me estuvieron rodeando constantemente mientras escribía esta historia".

La autora recordó cómo le afectaba el entorno al momento de volcar sus ideas al papel diciendo que "Me acuerdo que la primera vez que estuve embarazada me senté en la casa de mis papás, el día estaba hermoso y no quería sentarme a escribir sobre la muerte".

Para Oriana el desafío consistió en transitar esos sentimientos complejos para dar vida a la historia de Ariana el personaje principal de su libro. Ella admitió con total sinceridad que "Empujarme a esos lugares es un poco lo que hizo que después salieran esas cosas en la novela".

A pesar de la oscuridad de algunos temas la obra destaca los vínculos familiares profundos y por eso aclaró que "Más allá de que haya una historia de amor sexoafectiva, creo que también hay una gran historia de amor de Ariana (personaje principal) con sus padres".

La experiencia de ser mamá por primera vez le dio un nuevo significado a cada página escrita y la llevó a reflexionar sobre las herencias invisibles que pasan de generación en generación. Sabatini manifestó que "Obviamente que la maternidad me interpeló de una manera muy diferente escribiendo este libro, porque yo encima parí una hija, que no es dato menor. Una se pone a pensar qué es lo que le quiere dejar a su hija. ¿Le voy a enseñar las cosas que a Ariana le enseñaron? ¿Voy a repetir los mismos patrones que repetimos todas las mujeres? Te dediques al entretenimiento o no, estamos todas regidas por las mismas leyes".

Finalmente la escritora cerró su presentación con una mirada puesta en el aprendizaje constante que implica la maternidad. La hija de Catherine Fulop sostuvo que "El libro me hizo cuestionarme y ponerme a pensar qué le quiero dejar a mi hija. Saber también que me voy a equivocar, la historia de Ariana con sus padres es muy inspiradora en ese sentido". Cabe recordar que en noviembre de 2025 ella había revelado que su primer embarazo "no llegó a término" y que durante ese tiempo se sentía "fatal el 90 por ciento del tiempo".

La trama de la obra es cruda y movilizante según cuenta su propia sinopsis: "Ariana es joven, lindísima y está donde tiene que estar. Desde chica aprendlearned que el talento es un proyecto y la belleza, una obligación. Perturbada por el control obsesivo de su propio peso por no ser la que imaginaron y por un dolor que insiste, está dispuesta a probar todo con tal de evadirse. Fiestas, pastillas, sexo casual, incluso un trabajo de verdad. Cambia los flashes por la constancia de tubos fluorescentes, las alfombras rojas por mesas donde aprende a limpiar, preservar, maquillar y vestir cadáveres. Entonces, ocurre lo imposible: Teo, su primer amor, muerto trece años atrás, vuelve". Con este lanzamiento Oriana Sabatini inicia su camino como escritora explorando los límites entre la ficción y su propia realidad.