Aseguran que Martín Pepa "se mandó una" y provocó la separación de Pampita

La historia que comenzó a fines de 2024 y tuvo un paréntesis durante 2025 llegó a su conclusión definitiva en este 2026. Pampita y Martín Pepa habrían terminado su vínculo tras una fuerte crisis que dejó a la modelo en un estado de mucha tristeza.

Durante todo ese tiempo la relación se mantuvo con bajo perfil y algunas apariciones públicas esporádicas. Los detalles de esta ruptura fueron expuestos por Yanina Latorre en su programa SQP donde la conductora afirmó que "Estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa" al referirse al quiebre de la pareja.

Sobre el hecho puntual que generó el conflicto la panelista aclaró que no tiene una precisión exacta del suceso. Latorre explicó al aire que "No sé qué es el algo. No sé si es un engaño, una mentira o que omitió contarle algo" dejando el escenario abierto a diversas interpretaciones sobre lo que ocurrió entre ambos.

La difusión de estos datos no pasó desapercibida para la protagonista quien habría reaccionado con intensidad al verse expuesta en los medios. Según la periodista la modelo "Se enteró de lo que conté y estaba enajenada tratando de averiguar quién me lo había dicho" demostrando el impacto de la filtración.

La reconstrucción del clima que rodea a la separación sugiere que hubo una falla directa por parte del empresario. Yanina Latorre sumó que "Algo le hizo él. 'Se mandó una y estoy muy triste', dijo" citando lo que Pampita habría manifestado en la intimidad de su círculo. Mientras tanto la modelo decidió tomar distancia y viajó a Miami y Nueva York para refugiarse en sus seres queridos.

En este contexto de soledad y cambios volvieron a sonar con fuerza los rumores sobre un posible acercamiento con Cochito López aunque hasta el momento no existen señales concretas ni confirmaciones oficiales de un nuevo vínculo sentimental.