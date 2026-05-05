Cómo usar un simple limón para que las arañas no entren a tu hogar

Con la llegada del otoño y las temperaturas bajas es muy común que las arañas busquen refugios cálidos dentro de nuestras viviendas. El experto Andrew White explica que "las arañas comienzan a buscar refugio en el interior de las casas durante los meses de otoño". De acuerdo con el Museo de Historia Natural del Reino Unido esto sucede porque "las arañas domésticas suelen verse más en otoño porque en ese momento los machos dejan sus telas para salir en busca de hembras".

Estos visitantes suelen aprovechar las ventanas abiertas o los huecos bajo las puertas para colarse en el interior. Por suerte existe una solución natural basada en el aroma cítrico que les resulta repulsivo. Daniel Steward señala que "los aceites cítricos contienen compuestos como el limoneno y el citral, que son repelentes naturales de insectos".

Según el especialista "estos compuestos interfieren con los receptores sensoriales de las arañas, saturando sus sentidos y actuando como elemento disuasorio. Además, pueden afectar el sistema nervioso de la araña, haciendo que el entorno les resulte desagradable o incluso perjudicial". Para aprovechar este efecto Steward recomienda "colocar cáscaras de limón frescas dentro de la casa". El lugar ideal para ubicarlas son las "zonas donde suelen aparecer arañas, como en los marcos de las ventanas, las puertas y las esquinas".

El experto añade que "otra opción es secar las cáscaras y colocarlas en bolsitas de tela pequeñas" en esos mismos puntos críticos. Un consejo fundamental para que el método no falle es que "renuévalas cada dos o tres días" para no perder la intensidad del olor. También se puede preparar una infusión hirviendo cáscaras en agua de 10 a 15 minutos para luego rociar los ambientes con un atomizador.

White también advierte que "el desorden les proporciona muchos escondites cálidos y acogedores" y por eso pide "mantener la organización dentro del hogar y no dejar objetos apilados". El especialista describe que "cuando llega el mal tiempo, con lluvia y viento, las entradas son las primeras en sufrir. Se acumulan abrigos mojados, botas embarradas y paraguas, y de repente te encuentras tropezando con el desorden incluso antes de cruzar la puerta". Otras medidas útiles incluyen bloquear grietas o instalar mosquiteros para evitar su ingreso.