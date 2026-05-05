Arsenal y Atlético de Madrid definen el primer finalista de la Champions League

Llegó la hora de la verdad para el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Este martes, desde las 16 (hora argentina), el equipo español visitará al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres por la vuelta de las semifinales de la Champions League. El ganador sacará pasaje directo a la final en Budapest, donde esperará al vencedor de la llave entre PSG y Bayern Múnich.

La serie está abierta tras la igualdad 1-1 en Madrid, donde los penales de Gyökeres y el argentino Julián Álvarez sentenciaron el empate. Ahora, los "Gunners" buscan romper un maleficio de 20 años sin llegar a la definición, mientras que el "Colchonero" quiere sacarse la espina de las finales perdidas en 2014 y 2016.

Cómo llegan al duelo crucial

El Arsenal de Mikel Arteta vive una temporada de alta tensión. Líder en la Premier pero golpeado por las eliminaciones en las copas locales, necesita este título para coronar un año histórico. Sin embargo, llega con dudas importantes: Mikel Merino y Jurriën Timber son bajas confirmadas, mientras que sus figuras Kai Havertz y Martin Ødegaard están entre algodones.

Por su parte, el Atleti llega con la tranquilidad de haber asegurado su plaza en la próxima Champions vía LaLiga, pero con el hambre de revancha tras perder la final de la Copa del Rey por penales. El "Cholo" no podrá contar con Pablo Barrios, José María Giménez ni Nico González, todos fuera por lesiones musculares.

Probables formaciones

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres y Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Álvarez y Griezmann. DT: Diego Simeone.

Datos del partido

Hora: 16.00 (Argentina)

Estadio: Emirates Stadium, Londres.

Televisación: ESPN y Disney+.