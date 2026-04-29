El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por fuertes vientos y lluvias que afectan a distintas provincias argentinas, en el marco del avance de un frente frío que genera condiciones inestables en gran parte del país. El organismo advirtió por fenómenos que pueden resultar peligrosos, con ráfagas intensas y precipitaciones persistentes.

Según el reporte oficial, varias zonas se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades que oscilan entre los 40 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h en algunos casos.

Las provincias alcanzadas por estas condiciones incluyen sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, además de regiones de La Pampa, Río Negro y Chubut, donde se prevé un impacto significativo del viento.

En paralelo, el SMN también alertó por lluvias y tormentas en distintas áreas del país, algunas de ellas localmente fuertes, con acumulados importantes en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica y posibilidad de granizo.

El escenario meteorológico responde al ingreso de una masa de aire frío que genera un brusco descenso de temperaturas y condiciones de inestabilidad, afectando principalmente al centro y sur del territorio nacional.

Desde el organismo recomiendan tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante los picos de intensidad y asegurar objetos que puedan volarse, especialmente en las zonas donde se esperan las ráfagas más fuertes. Además, advierten sobre posibles complicaciones en la circulación y riesgos asociados a la caída de árboles o estructuras.

Las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual con el correr de los días, aunque el monitoreo se mantiene activo ante la posibilidad de nuevas actualizaciones en las alertas meteorológicas.