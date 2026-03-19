El Teatro Sarmiento presentó oficialmente su Temporada 2026, con una agenda cargada de espectáculos y una fuerte apuesta a la diversidad cultural.

La programación incluye propuestas de música, danza, teatro, festivales y shows de distintos géneros, con participación de artistas locales y nacionales. En ese sentido, la directora del teatro, Karem Achiles, destacó la magnitud de la cartelera prevista para este año.

“Tenemos una agenda con más de 200 funciones desde acá a fin de año”, señaló.

Además, remarcó que gran parte de la programación ya se encuentra confirmada, con muy pocos espacios disponibles.

Desde la dirección aseguraron que el inicio del año ha tenido una respuesta muy positiva por parte del público. “Las funciones que hemos tenido hasta ahora han estado completas”, indicó Achiles.

En ese sentido, subrayó que la ocupación plena de la sala es uno de los principales indicadores del crecimiento del espacio cultural.

Un espacio abierto a productores y artistas

El teatro trabaja en conjunto con productores independientes, quienes funcionan como nexo entre los artistas y el espacio. “Este teatro le da lugar a todas las producciones y artistas independientes”, explicó la directora.

Si bien existen algunas propuestas propias, la mayoría de los espectáculos se desarrollan en articulación con el sector cultural independiente.

Además agregó que la programación completa, junto con la venta de entradas, se encuentra disponible a través de las redes sociales oficiales del teatro.

Allí, los usuarios pueden acceder a un enlace directo con toda la información sobre los espectáculos disponibles.

Expectativas para el 2026

Desde el Teatro Sarmiento destacaron que la gran cantidad de funciones y la confianza de los artistas reflejan el crecimiento del espacio. “Nos pone muy contentos que los artistas nos elijan y que el público acompañe”, concluyó Achiles.

Con esta nueva temporada, el teatro busca consolidarse como uno de los espacios culturales más activos de San Juan.