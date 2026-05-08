Una tragedia conmocionó este jueves al sur de Corrientes luego de que un trabajador rural muriera tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba tareas de campo en medio de un fuerte temporal. El hecho ocurrió en un establecimiento rural de la localidad de Sauce, donde la víctima trabajaba junto a otros peones arreando ovejas.

El hombre fue identificado preliminarmente por el apellido Galarza y se desempeñaba como capataz de la Estancia El Tigre, ubicada en una zona de difícil acceso por el deterioro de los caminos rurales. Según los primeros datos, la descarga eléctrica impactó de manera repentina mientras el grupo realizaba tareas habituales en el campo, provocándole la muerte en el acto.

La tormenta afectaba distintos sectores del sur correntino al momento del episodio y generó una fuerte conmoción entre vecinos, trabajadores rurales y familiares de la víctima. Testigos aseguraron que las condiciones climáticas empeoraron rápidamente y que el rayo cayó de forma inesperada sobre el trabajador.

Tras conocerse el hecho, efectivos policiales y autoridades locales intentaron llegar al establecimiento para iniciar las actuaciones correspondientes. Sin embargo, las intensas lluvias y el estado crítico de los caminos rurales dificultaron seriamente el operativo. En algunos tramos, la Policía debió trasladarse utilizando un tractor porque los vehículos convencionales no podían avanzar.

La situación volvió a poner en evidencia los históricos reclamos de productores y habitantes rurales de la región, quienes denuncian desde hace años la falta de mantenimiento de los accesos y la ausencia de obras de infraestructura. Vecinos de Sauce señalaron que durante los períodos de lluvias muchas zonas quedan prácticamente aisladas, complicando tanto el traslado de la producción agropecuaria como la asistencia ante emergencias.

Mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales para esclarecer oficialmente las circunstancias del hecho, la muerte del trabajador generó profundo pesar en el ámbito rural correntino. El episodio también volvió a reflejar los riesgos que enfrentan quienes realizan tareas a la intemperie bajo condiciones climáticas extremas.