A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a ser protagonista, no solo por su rol dentro de la Selección Argentina, sino también por una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: “Lo voy a hacer hasta que no pueda más”.

El capitán argentino habló en una entrevista con Joaquín 'Pollo' Álvarez y dejó en claro que su vínculo con el fútbol sigue intacto. “Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota”, expresó, remarcando que su motivación no cambió pese al paso del tiempo y los logros obtenidos.

La declaración llega en un momento clave, con la cuenta regresiva en marcha para una nueva Copa del Mundo, y funciona como un mensaje directo para quienes especulaban con un posible retiro cercano. Lejos de eso, el actual jugador de Inter Miami CF aseguró que su continuidad dependerá únicamente de cómo se sienta física y futbolísticamente.

“Soy competitivo, me gusta ganar a todo”, agregó Messi, reafirmando una de las características que marcaron toda su carrera. Esa mentalidad, según explicó, fue determinante para alcanzar los títulos más importantes y mantenerse en la élite durante tantos años.

Además, reconoció que la derrota sigue siendo un aspecto difícil de asimilar. “Me cuesta perder, no me gusta”, sostuvo, dejando en evidencia que su ambición sigue siendo la misma que lo llevó a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia.

La frase sobre su continuidad no pasó desapercibida y generó una fuerte reacción en redes sociales, donde los hinchas celebraron la posibilidad de seguir viéndolo con la camiseta argentina más allá del Mundial 2026. En un contexto de recambio generacional, sus palabras aportan tranquilidad y entusiasmo.

Mientras tanto, Messi se prepara para liderar nuevamente a la Argentina en busca de otro título mundial, con la ilusión intacta y la convicción de seguir compitiendo al máximo nivel “hasta que no pueda más”.