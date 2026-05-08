Un motociclista de 55 años oriundo de Río Cuarto, Córdoba, identificado como Beucher, murió este jueves tras permanecer una semana internado en estado crítico luego de un siniestro vial ocurrido en el departamento Caucete.

El hecho se registró el 1 de mayo alrededor de las 21 horas en la intersección de calle Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento.

De acuerdo a la información judicial, el hombre circulaba en una motocicleta BMW Motorrad acompañado por Cecilia Lorena Budini, de 49 años, cuando impactaron contra un automóvil conducido por un hombre de apellido Martínez.

Tras el choque, el automovilista se presentó en la Comisaría 37ª y declaró que circulaba de sur a norte por calle Juan José Bustos y que, al llegar al cruce, no habría advertido la presencia de la motocicleta, produciéndose la colisión.

A raíz del impacto, Beucher sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con fractura de pelvis y perforación abdominal. Quedó internado en terapia intensiva.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba fue asistida por politraumatismos leves y recibió el alta médica días después.

Pese a la atención médica recibida, el estado del motociclista se mantuvo crítico hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento este jueves.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales N°6, bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez, mientras continúan las pericias para determinar las responsabilidades en el hecho.