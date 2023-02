¿Una ex Reina del Sol a la intendencia? Todavía hay dudas. Hasta el momento, la exsoberana Giselle Fernández comunicó a través de las redes sociales que será integrante del frente Cambia San Juan para ganar las elecciones 2023 en el departamento Zonda. A pesar de la publicación, la psicóloga y conductora de televisión no confirmó su candidatura como jefa comunal.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Férnandez manifestó que este era el momento de involucrarse. “Yo soy zondina desde nacimiento. Conozco a toda la gente del departamento porque mis padres son comerciantes y trabajo acá como psicóloga y también fui DAI y estuve en la cartera de Turismo. He visto muchas necesidades de la gente y todas esas cosas me formaron para pensar lo que quiero para Zonda”, contó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Hasta el momento, no confirmó su candidatura como jefa comunal de la oposición. “Solamente estoy formando parte. Estoy a disposición para lo que el frente y dirigentes, como Marcelo Orrego y Fabián Martín, designen. Quiero saber qué quiere la gente de mí, pero vengo a sumar, colaborar y ponerle todas mis ganas”, señaló.

“He visto muchas necesidades de la gente”, afirmó la joven.

Fernández también manifestó que integra el equipo de Rivadavia de Fabián Martín desde la pandemia. “Colaboré con las redes sociales y locución en eventos. (Fabián) Martín me convenció a trabajar en política en Zonda, pero nunca me animé a trabajar en política porque mi hija era muy bebé y estaba muy abocada a mi trabajo como psicóloga y en la televisión”, dijo.

¿Primera Reina del Sol candidata?

La exsoberana, quien se coronó en 2015, expuso que no recuerda otra candidata a la intendencia relacionada con este ámbito. “Sí me acuerdo de una compañera en la edición que participé, que fue candidata, pero como concejal”, rememoró.

Sus propuestas

La psicóloga resaltó que “hay muchas cosas que se hacen bien, pero Zonda tiene mucho potencial que no se está explotando”. “Es un lugar que la gente elige, no solamente para pasar un fin de semana, sino para vivir. Por este motivo, los zondinos no debemos salir a otros departamentos, pero la oferta turística no es ni la mitad de lo amplia que debería ser”, evidenció en tono de crítica.

Publicidad

“La Quebrada de Zonda podría potenciarse muchísimo más, pero se hizo poco”, remarcó Fernández.

“También quiero oportunidades educativas. Debemos valorar los profesionales y que tengan más chances de trabajar en nuestro departamento. Además, los zondinos tenemos que salir sí o sí a Capital para la asistencia en salud”, concluyó.

El posteo en las redes sociales

A través de su cuenta en Facebook, la joven publicó: “Gracias Fabian Martin por la posibilidad de formar parte de este frente. Gracias a los distintos candidatos de nuestro departamento con quiénes estoy teniendo la posibilidad de intercambiar ideas sumamente enriquecedoras”.

“Me llena de orgullo ver a nuestro departamento con tanto potencial, tantas ganas de construir un Zonda distinto, donde todas nuestras necesidades estén cubiertas, donde el esfuerzo de cada trabajador, cada estudiante, sea valorado. Donde nuestras ideas sean escuchadas y tenidas en cuenta”, abundó.

“Una vez más, sé que cuento con su apoyo incondicional, estoy para escucharlos, para que formemos verdaderos equipos de trabajo y para que juntos soñemos y veamos concretarse el cambio que merecemos!”, finalizó.