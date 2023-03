El último día del Carnaval de Chimbas generó que en el “círculo rojo” de la política sanjuanina se encendieran las alarmas. Es que uno de los invitados oficiales, y que se sentó en el palco que encabeza el intendente chimbero Fabián Gramajo, fue el jefe comunal de Rivadavia, Fabián Martín. Pero este hecho no fue el más resonante porque los elogios, vía redes sociales, entre ambos dirigentes generó incomodidad dentro del oficialismo de San Juan.

Todo sucedió el domingo pasado en el cierre de la celebración del carnaval, dónde el palco de autoridades invitadas dejó la imagen de la discordia, ya que, al lado de Gramajo, el anfitrión, se sentó Martín. Esto dio lugar a suspicacias relacionadas con el futuro político de ambos en el corto plazo.

Pero todo se acentuó aún más luego de los mensajes en redes sociales que intercambiaron. El primero en escribir fue el intendente de Rivadavia, y dirigente de la oposición local, quién expresó que “acompañé al intendente de Chimbas en la fiesta de Carnaval. Otro San Juan es posible donde prime el diálogo a pesar de parecer de diferentes sectores políticos”.

Este mensaje publicado en las redes de Fabián Martín fue contestado en el mismo posteo por Gramajo, intendente de Chimbas, quién expresó que “gracias de corazón por visitar nuestro tradicional Carnaval y poder vivir un grato momento. Compartiendo y entendiendo que se puede estar en proyectos políticos diferentes, pero el respeto y los buenos gestos son buenos para todos y principalmente para nuestros ciudadanos”.

Este intercambio fue el que despertó la atención en el oficialismo, ya que lo interpretaron como un gesto político de parte del chimbero. Esto en el contexto en que Gramajo y el uñaquismo están en plena negociación sobre el futuro del intendente y la falta de acuerdo que hasta el momento se vislumbra.

Por esto es que el intercambio de elogios impactó fuerte en el oficialismo por la creencia del inicio de un acuerdo político en el que Gramajo pegue el salto. Incluso comenzaron a especular con que la celebración del Carnaval fue el primer paso del desembarco del chimbero a un acuerdo por afuera del oficialismo provincial.

Pero también en Casa de Gobierno opinan que es parte de la estrategia de Gramajo para llamar la atención del uñaquismo para definir las negociaciones antes de las elecciones, teniendo en cuenta que para el oficialismo es muy importante el caudal de votos que tiene de cara al 14 de mayo.

Aun así, esto es totalmente desmentido por altas fuentes municipales, quienes advirtieron que el intendente de Chimbas siempre fue “verticalista y trabajó para el proyecto que encabeza Uñac”. Incluso aducen que en público y en privado, milita el proyecto encabezado por el pocitano.

Los otros invitados

El último día de la celebración del Carnaval de Chimbas tuvo la presencia de otros dirigentes políticos sentados en el palco oficial que llamaron la atención.

Uno de ellos fue el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo. Esta figura llamó la atención ya es candidato a intendente de la Capital por dentro del armado uñaquista de San Juan por Todos. El aspirante al sillón municipal es muy crítico con la gestión de Emilio Baistrocchi y por eso es que su asistencia al palco de honor en Chimbas levantó suspicacias.

También fue llamativa la presencia de Franco Aranda y Alejandra Caneva, ambos muy críticos con la gestión capitalina actual e incluso hace unos meses fueron muy críticos con la gestión el gobernador Uñac.

Críticas a Martín

El candidato a intendente por San Juan Por Todos, Francisco Guevara, criticó a Fabián Martín y su presencia en el Carnaval de Chimbas. Afirmó que “el intendente debería quedarse más en Rivadavia y por lo menos, replicar algo así acá. No tenemos fiesta departamental que motorice a la actividad cultural".

Además, agregó en la nota que brindó a Radio Sarmiento, que “hasta el 10 de diciembre es intendente y hay muchas problemáticas que no han sido resultas. En Rivadavia no tenemos infraestructura, no tenemos centro cultural, un anfiteatro o un polideportivo. Mientras está de carnaval, en el departamento no hay salas velatorias, los vecinos no tienen donde despedir a sus seres queridos".