Lo que debía ser una fiesta de recepción para el plantel de Boca Juniors en tierras trasandinas terminó de la peor manera. El Hotel Pullman de Vitacura, búnker del Xeneize en la previa del duelo ante Universidad Católica por Copa Libertadores, pasó de los cánticos y el aliento a una escena de violencia extrema protagonizada por delincuentes armados.

Según confirmaron medios chilenos y testigos en el lugar, un grupo de simpatizantes argentinos fue víctima de un violento asalto con armas de fuego. Los atacantes, que portaban indumentaria alusiva a Colo Colo, irrumpieron en las inmediaciones del hotel ya entrada la noche, tras el saludo de los jugadores a la parcialidad azul y oro.

Una "revancha" delictiva

El hecho no parece haber sido un robo al voleo. De acuerdo con los detalles brindados por AS Chile, una banda de al menos siete asaltantes interceptó a los fanáticos de Boca, les sustrajo pertenencias personales y, lo que más dolió en el mundo de las tribunas, se llevó varias banderas que estaban colgadas en los alrededores.

En el país vecino, la principal hipótesis vincula este ataque con una repudiable "revancha" por lo ocurrido en 2023. En aquel entonces, durante el paso del conjunto chileno por La Bombonera, se produjeron graves incidentes, corridas y golpes cuando los hinchas del "Cacique" intentaron colgar banderas de su club frente al estadio, lo que generó una violenta reacción de la barra argentina.

Banderas perdidas y clima de tensión

Tras el incidente en Vitacura, se supo que una de las banderas extirpadas ya pudo ser recuperada, mientras se realizan gestiones para intentar devolver el resto de los "trapos" a sus dueños de forma pacífica, evitando que la violencia escale antes del partido.

La delegación argentina y los organismos de seguridad locales se mantienen en alerta máxima, ya que la presencia de delincuentes con ropa de Colo Colo en una zona donde Boca enfrenta a otro club (la Católica) deja en claro que el foco de conflicto sigue siendo la vieja rivalidad entre las barras de ambos equipos. El fútbol, una vez más, quedó en segundo plano.