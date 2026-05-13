Emilio Baistrocchi, presidente de Hacemos por San Juan, presentó un anteproyecto de reforma electoral que propone modificar distintos aspectos del sistema vigente en San Juan. La iniciativa incluye la implementación de la boleta única de papel, debates obligatorios entre candidatos, una fecha fija para las elecciones provinciales y la obligatoriedad de presentar planes de gobierno antes de competir por cargos ejecutivos.

El anuncio fue realizado durante una entrevista televisiva en la que Baistrocchi adelantó que el proyecto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados en los próximos días. El dirigente sostuvo que actualmente “no existen espacios de discusión” sobre el sistema electoral y consideró necesario abrir un debate antes del próximo calendario electoral.

“¿Querés ser gobernador? Presentá un proyecto y explicá qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer”, afirmó a DIARIO HUARPE el presidente de Hacemos por San Juan. Según indicó, cada fuerza política deberá presentar un programa de gobierno junto con la candidatura. “No es obligatorio después en su cumplimiento, pero sí es una guía para que la ciudadanía sepa qué prometió cada candidato”, expresó.

La agenda ciudadana en la boleta

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es la incorporación de una “agenda ciudadana” dentro de la boleta única de votación. Allí, los electores podrán seleccionar hasta tres prioridades entre distintos temas estratégicos como seguridad, educación, salud, minería, ambiente o desarrollo productivo. “Cuando la gente vota no solamente elige personas, también marca cuáles son los temas que considera más importantes para la provincia”, señaló.

La propuesta establece que los ejes más elegidos pasarían a transformarse en prioridades institucionales para el próximo gobierno provincial. Incluso, el gobernador electo debería impulsar durante su gestión iniciativas relacionadas con esos temas. “Queremos campañas con contenido y no solamente discusiones de nombres o eslóganes”, remarcó.

Boleta única y fecha fija de elecciones

El anteproyecto también impulsa la implementación de la boleta única de papel en San Juan, un sistema que ya fue utilizado a nivel nacional. A eso se suma la intención de establecer una fecha fija para las elecciones provinciales. “Entendemos que tiene que existir previsibilidad y que el calendario electoral no puede quedar sujeto a conveniencias políticas”, afirmó.

Además, cuestionó el funcionamiento del esquema actual y aseguró que existen aspectos que “deben corregirse de manera urgente”. “Un sistema electoral tiene que tener legalidad y legitimidad. Y eso se logra con diálogo, acuerdos y participación de todos los sectores políticos”, concluyó.