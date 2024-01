Durante la mañana de este miércoles 10 de enero, se llevó a cabo la presentación oficial de la edición número 22 del Giro del Sol, la segunda carrera más importante de ciclismo de la provincia después de la Vuelta a San Juan. Durante la conferencia se presentaron los maillots o equipos correspondientes a los líderes de la competencia, tanto de la clasificación de montaña como de la categoría sub 23. A diferencia de años anteriores, la carrera constará de cuatro etapas, tres de línea y una crono. Además, no se realizará el tradicional recorrido, ya que los organizadores quieren prevenir accidentes. Por eso la etapa de la Difunta Correa será distinta al igual que el recorrido por Pocito para no entorpecer la actividad comercial del departamento.

Se llevó a cabo la presentación del Giro a San Juan 2024. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Etapas

Etapa 1: la carrera comenzará el jueves 11 de enero a partir de las 14,30 horas con la concentración y firma de los ciclistas en la Plaza de Santa Lucía. Cabe destacar que hacía mucho tiempo que el departamento no era protagonista de una carrera ciclística. La largada real será en la YPF de la Ruta 20 sobre las 16 horas, ya que los competidores desde ese lugar recorrerán los departamentos de 9 de Julio y Caucete hasta llegar a la Difunta Correa. Una vez recorrido ese trazado, los ciclistas pasarán por el departamento de Rawson para dirigirse con destino final, hacia la línea de meta ubicada en calle Maurín, Pocito.

Etapa 2: Los ciclistas se concentrarán en la Plaza 25 de mayo sobre las 14.30 horas del viernes 12 de enero. Luego se dirigirán hacia el cruce de Mendoza y Circunvalación, largada real de la etapa. Los competidores comenzarán corriendo hacia el sur por calle Mendoza hasta llegar a Pocito. Luego los ciclistas pasarán por el departamento de Sarmiento, 9 de Julio y Santa Lucía para emprender el regreso de la vuelta en la Plaza de Villa Krause, Rawson.

Etapa 3: El sábado 13 de enero, los ciclistas correrán la disciplina de contrarreloj individual. Los competidores se concentrarán en Av. Ignacio de la Roza y Morón, Marquesado del departamento de Rivadavia. Esta etapa es la más atractiva, ya que será un circuito de 9 kilómetros de ida y vuelta con la llegada en La Bebida.

Etapa 4: conocida como etapa de los Diques, ya que la carrera pasará por el Dique de Ullum y también por el Punta Negra. En esta etapa la carrera visitará los departamentos de Capital, Rivadavia, Ullum, Zonda, Chimbas y finalizará en Albardón.

Equipos

Gremios por el Deporte,

Chimbas Te Quiero

Fundación Emanuel Saldaño

SEP

Municipalidad de Rawson

Vento-Diberbol

DM Cycling

Municipalidad de Albardón

Maní Zabala

Fuerza Activa

Team Murray de Mar del Plata

Dolores Cycles

Jujuy Somos Todos.

Funcionarios políticos y representantes deportivos del ciclismo de San Juan que presentaron el Giro del Sol, recordaron, al borde de las lágrimas, el trabajo de Juan José Chica, ex presidente de la Federación de Ciclismo de San Juan. La conferencia fue encabezada por el vicegobernador de San Juan, Fabían Martín, estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez; el presidente interino de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan Ernesto Pacheco; el presidente del club organizador: Fundación Para el Progreso, Rodolfo Virhuez y el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo. También diputados, funcionarios, dirigentes, deportistas, medios de comunicación y público en general.

El presidente del club organizador: Fundación Para el Progreso, Rodolfo Virhuez acompañado de el presidente interino de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan Ernesto Pacheco. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

“Antes me fallaba algo y tenía el respaldo de esa persona que siempre, pero siempre estuvo y cuando no podía solucionarlo, Juan José, en dos segundos me lo solucionaba”, recordó el presidente del club organizador del Giro del Sol, Fundación para el Progreso, Rodolfo Virhuez.

El directivo hizo referencia a que harán todo lo posible y lo imposible para que la edición número 22 del Giro del Sol salga de la mejor manera. Por otro lado, agradeció a todos los municipios por permitir y realizar las tareas correspondientes al desarrollo de la carrera.

Luego, habló en conferencia, el presidente interino de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan Pacheco, quien también recordó al reconocido dirigente de ciclismo.

"No es fácil estar en este lugar, Juan José Chica dejó un legado muy grande en toda su carrera. Me toca a mí reemplazarlo en la Federación Ciclística Sanjuanina. Entre todos vamos saliendo y por eso las cosas van caminando", dijo Pacheco.

El secretario de Deportes, Pablo Tabachnik. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

El nuevo Secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, fue claro y corto con sus palabras en la presentación de la 22° edición del Giro del Sol y expresó: "Esperemos que el Giro sea recordado, que lo puedan disfrutar y queremos decirle que habrá mucho deporte y las bases deportivas seguirán creciendo. Es nuestro objetivo".

Fabián Martín, vicegobernador de San Juan. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Por último, el Vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, afirmó: "El ciclismo es una pasión que tenemos todos los sanjuaninos, y las vacaciones de muchos comprovincianos es sentarse en la orilla de la ruta para ver una carrera de ciclismo. Muchas gracias por el esfuerzo. No estamos viviendo una situación sencilla, pero el deporte es una política de estado. Vamos a apoyar como corresponde. Haciendo un esfuerzo desmedido como en estos momentos".