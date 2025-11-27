Una importante empresa inició un proceso de selección para incorporar a su equipo a un Administrativo Contable, un perfil clave dentro de su estructura operativa. La convocatoria está dirigida a postulantes con formación contable, experiencia previa y dominio de herramientas informáticas vinculadas a la gestión administrativa y financiera.

Según informó la consultora encargada del proceso, el rol tendrá una amplia variedad de tareas que abarcan desde funciones básicas de apoyo administrativo hasta responsabilidades específicas del área contable. Entre las principales actividades se destacan la conciliación bancaria, el registro de cobranzas y pagos, y la elaboración de libros diarios. También será parte de su labor la preparación de estados contables, una tarea que requiere precisión técnica y conocimiento normativo.

Publicidad

Además, el puesto implica colaborar con el orden administrativo general de la empresa y gestionar documentación interna, un aspecto central para garantizar el funcionamiento cotidiano de las distintas áreas. Otra de las responsabilidades del cargo será llevar el control de contratos, altas y bajas, así como organizar archivos físicos y digitales vinculados con clientes, proveedores y flota vehicular.

En cuanto a los requisitos, la búsqueda está orientada a un estudiante avanzado o graduado en Contador Público, con experiencia mínima de dos años en puestos similares. También se solicita manejo avanzado de Excel, conocimientos en sistemas contables y dominio de Tango Gestión, una de las herramientas más utilizadas en el ámbito administrativo. Asimismo, se valorará la experiencia en el uso de aplicativos vinculados a la gestión pública.

Publicidad

La consultora destacó que se trata de una oportunidad para quienes deseen desarrollarse en un entorno profesional dinámico, en una empresa con presencia consolidada en el medio. La posición requiere responsabilidad, capacidad de organización, atención al detalle y compromiso con el trabajo en equipo.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su CV y carpeta de trabajo al correo reclutaaccionrrhh@gmail.com, indicando en el asunto: “Administrativo contable”. La convocatoria ya se encuentra abierta y la selección se realizará a medida que avancen las etapas de evaluación.